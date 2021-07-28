Народный депутат Василий Мокан в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, что никто не назначал "старшего" по Украине, и гарантии для нее являются предметом переговоров.
"Байден очень глубоко информирован о проблематике как в принципе в Восточной Европе, так и в Украине в частности. И он очень хорошо понимает специфику и нюансы тех внутренних процессов, которые у нас здесь проходят... Никто старшего по Украине не назначал. На самом деле и декларация, принятая между Соединенными Штатами Америки и Германией — она декларирует определенные гарантии для Украины, но они носят очень общий характер. И это предмет будущих переговоров. То есть, это фактически декларация о намерениях", - сказал Василий Мокан.
Он отметил, что это не документ, который нужно выполнять, как юридический документ — по пунктам. Декларация лишь определяет то, что планируется сделать, и не определяет как это делать, и насколько будут учтены интересы Украины.
"Эта встреча точно не будет встречей ради встречи. Украина едет на эту встречу с конкретными и предложениями, и вопросами, и темами для обсуждения. Ключевой темой безусловно является оккупация части наших территорий со стороны Российской Федерации, и потенциальное участие, углубление участия Соединенных Штатов Америки в процессе деоккупации, процессе вывода агрессора с нашей территории", - добавил Мокан.
По его словам, также президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с президентом США Джо Байденом об энергетической безопасности.
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