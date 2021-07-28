Народный депутат Василий Мокан в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, что никто не назначал "старшего" по Украине, и гарантии для нее являются предметом переговоров.

"Байден очень глубоко информирован о проблематике как в принципе в Восточной Европе, так и в Украине в частности. И он очень хорошо понимает специфику и нюансы тех внутренних процессов, которые у нас здесь проходят... Никто старшего по Украине не назначал. На самом деле и декларация, принятая между Соединенными Штатами Америки и Германией — она декларирует определенные гарантии для Украины, но они носят очень общий характер. И это предмет будущих переговоров. То есть, это фактически декларация о намерениях", - сказал Василий Мокан.

Он отметил, что это не документ, который нужно выполнять, как юридический документ — по пунктам. Декларация лишь определяет то, что планируется сделать, и не определяет как это делать, и насколько будут учтены интересы Украины.

"Эта встреча точно не будет встречей ради встречи. Украина едет на эту встречу с конкретными и предложениями, и вопросами, и темами для обсуждения. Ключевой темой безусловно является оккупация части наших территорий со стороны Российской Федерации, и потенциальное участие, углубление участия Соединенных Штатов Америки в процессе деоккупации, процессе вывода агрессора с нашей территории", - добавил Мокан.

По его словам, также президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с президентом США Джо Байденом об энергетической безопасности.

Как сообщала Politeka, Якубин отмечал, что США готовы вопрос Украины перепоручить Германии.

Также Politeka сообщала, что Бортник заявил, что была согласована новая Вашингтонская декларация.



