Астролог Влад Росс заявил в эфире программы MY.UA , что в Украине весьма высока вероятность нового Майдана.

«Может созреть осенью какой-то Майдан. В общем, все может быть неспокойно, потому что две самые большие планеты Солнечной системы, Юпитер и Сатурн, находятся в революционном знаке зодиака, Водолее. Поэтому и на Кубе начались протесты, неожиданно в Грузии ситуация усугубилась. Тем более, День независимости был 10 июня, как раз в солнечное затмение. Все политологи мне говорят: «Мы не верим в смену власти у Грузии». Но давайте посмотрим, чем может разыграться ситуация, связанная с убийством журналиста, который был на параде ЛГБТ», - рассуждает он.

Астролог рассказал, будут ли предпосылки грядущих изменений еще летом?

«В августе может неожиданно сложиться такая ситуация, что все с пляжей, из каких-то поездок будут вынуждены вернуться в Верховную Раду на досрочное голосование из-за каких-то экстремальных ситуаций в связи с нашей политикой. Вероятно, передвинется дата поездки Зеленского в США. В середине августа все конгрессмены разъедутся по своим делам, и что, приехал Зеленский и ни с какими конгрессменами и Байденом по совету Путина не встретился. Чем меньше поддержка конгрессменов, ручательства за власть Зеленского, тем меньше будет проблем», - говорит Росс.

Politeka сообщала, что Астролог спрогнозировала, когда в России произойдут изменения .