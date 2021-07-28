В своем блоге «Контрольный удар» политолог-международник Максим Яли объяснил причины, по которым США оттянули встречу украинского и американского президентов.
По его мнению, назначением такой поздней даты встречи президентов США и Украины Банковой продемонстрировали, чем заканчиваются попытки откровенного шантажа и угроз «развернуться в Азию» в случае, если Байден договорится с Путиным за счет украинских интересов, а именно - реализацией Кремлевского сценария по выполнению Минских соглашений.
Яли имеет в виду резонансное интервью спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича в начале этой недели. И хотя он сам быстро «дал заднюю», списав их на свое личное мнение, в администрации Байдена прекрасно осознают, что говорил он не от своего имени, добавил политолог.
«Брать на понт» своего главного стратегического союзника в борьбе с российской агрессией, беря пример с Путина – это, мягко говоря, глупо и контрпродуктивно. Особенно учитывая глубину зависимости Украины от финансовой, политической и военной помощи со стороны США», - считает Яли.
Кроме этого, по мнению политолога, Белый дом дал четко понять Киеву, что тема о визите Байдена в Киев на празднование тридцатилетия Независимости Украины окончательно закрыта и стоит прекратить спекуляции по этому поводу.
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«Тем самым Байден продемонстрировал, что не будет участвовать в «Крымской платформе», чтобы не раздражать Путина и ставить под угрозу «перезагрузку» отношений с ним, учитывая «чувствительность» темы лично для президента РФ», - заявил Яли.
Ранее Politeka сообщала, что Яли назвал четыре аспекта, по которым Украина интересна для Китая.
Как сообщала Politeka, Яли рассказал, как США отреагируют на заявление о «развороте на Восток».