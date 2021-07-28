Охотники поймали в общей сложности 239 зайцев-русаков, что на 88 больше установленной пропускной способности охотничьих угодий. Убытки за это нарушение составили более 700 тысяч гривен.

О таких результатах проверки Госэкоинспекции в Житомирской областной организации Украинского общества охотников и рыболовов сообщил председатель ДЭИ Андрей Малеванный, пишет "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

«Между тем популяция зайцев-русаков постепенно сокращается. По данным украинской природоохранной группы с 1999 по 2007 год их количество в природной среде уменьшилось на около 450 тысяч человек. Если раньше зайцев постоянно замечали в лесах и на полях, то сейчас увидеть это животное – это редкость. Это происходит вследствие их браконьерского отлова и нарушения лимитов охотничьими угодьями», - подчеркнул Андрей Малеванный.

Он также подчеркнул, что лесоохотничьи хозяйства, проводя учет животных – таксацию, подают заведомо ложные, завышенные данные, чтобы больше охотников приобрело у них отстрельную карточку. В результате уничтожается большее количество животных, чем способно восстановиться, и происходит обеднение украинского биоразнообразия.

"Чтобы изменить эту ситуацию, надо обеспечить приобщение Госэкоинспекции к согласованию проектов лимитов на охотничий отлов животных и к учету их количества», - отметил Андрей Малеванный.

Также для противодействия нелегальному отлову животных сегодня важно повышать уровень ответственности.

"Нарушение правил охоты согласно статье 85 КУоАП наказывается штрафом на сумму 34-340 гривен. Этого недостаточно для того, чтобы предотвращать незаконную охоту», - добавил Андрей Малеваный.