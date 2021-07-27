Что поможет Украине поднять свою экономику? На эту тему рассуждает политический обозреватель и экономист Рахимбек Абдрахманов в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».

По мнению Абдрахманова, для экономического подъема Украины необходимо несколько элементов: инвестиции, правительство, которое будет действительно профессиональным, образование и технологии.

Об образовании и интеллекте он говорит так: национальный интеллект населения имеет потенциал и его нужно развивать. «Который, безусловно, надо развивать. Который сейчас еще на недостаточно конкурентном уровне, в отношении тех же европейских стран», - подчеркивает эксперт и приводит в пример Германию, Францию и Италию.

По его словам, образовательную сферу также следует регулировать лучше: выпускать не только юристов и экономистов, а работать над всеми стратегическими секторами промышленности. «Украина занимает неплохие позиции среди стран СНГ по IT-сфере. IT-сфера — это показатель того, что люди, у которых технический склад ума, они у вас есть», - рассуждает Абдрахманов. Он считает, что Украине прежде всего стоит развиваться в этой сфере. В общем экономист заключает, что Украина имеет достаточно людей, готовых инвестировать в эти отрасли.

Также он комментирует ситуацию и с украинским правительством: постепенно оно становится профессиональным. «Профессиональные компетенции повышаются, я это чувствую», - убежден эксперт.

Как сообщала Politeka, Абдрахманов рассказал, что Украина входит в новый экономический суперцикл.

Также Politeka писала о том, что Абдрахманов выразил свое мнение о случайных людях у власти.