Если Украина хочет присоединить обратно временно оккупированные области, то прежде всего ей следует объединить народ и прийти к согласию в исторических вопросах. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге.

Чаплыга не отрицает того, что войска РФ должны покинуть украинскую территорию, но он ставит вопрос скорее о методах возвращения оккупированных областей.

Он акцентирует внимание на том, что прежде всего необходимо объединить народ, то есть страну, а в этом плане ключевое - правильная оценка исторических событий для всего населения государства. «Ключ к единству находится в нашей стране и в изучении нашей истории, которой надо дать правильную оценку, а далее мы уже будем решать», - рассуждает эксперт.

По словам политолога, украинцы должны наконец понять и принять свои отличия, ведь они находились под влиянием разных империй в разные времена и на разных территориях. Поэтому первое, что нужно, говорит Чаплыга, это начать уважать друг друга, пусть даже это люди из разных регионов, но они - часть одной страны.

В то же время эксперт убежден, что украинцы наконец перестанут политизировать исторические процессы, как только восстановится нормальный ритм жизни. Это, по его мнению, поможет также и вернуть Украине ее субъектность. «Мы, как Украина в тех границах, которые нам достались в 1991 году, являемся плодом деятельности той советской эпохи», - констатирует Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что во всем мире все ценности всегда являются финансово-материальными.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о встрече нашего президента с президентом Молдовы в Грузии.