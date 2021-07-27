Представительница инициативы за сохранение от перестройки исторического здания «Цветы Украины» на Сечевых Стрельцов в Киеве перечислила проблемы с разрушением архитектурных памятников в их районе. В интервью Kyiv.Press активистка Леся Донец говорит, что проблема не только с «Цветами».

«Общее недовольство ситуацией в этом районе дошло апогея, потому что проблема не только с «Цветами». Под угрозой еще два дома на улице Обсерваторной, один из них уже начали сносить», - рассказывает пресс-секретарь и один из основателей «Зберегти Квіти України» Леся Донец.

Основательница инициативы «Зберегти Квіти України» уточняет, что пострадавший дом на Обсерваторной это сооружение в стиле конструктивизма, которое построено еще в 20-х годах, только после прихода советской власти.

Она добавляет, что сносят также усадьбу Барбана, Чкаловский сквер рискует быть застроенным, а на улице Франко срезают деревья. По ее словам, такие вещи непосредственно влияют на комфорт жизни в столице.

Леся Донец отмечает, что подобное происходит без твоего ведома и никто не спрашивает мнения местных жителей. Активистка говорит, что такие же проблемы в других районах Киева - на Позняках, у Совских прудов, на Виноградаре и Сырце.

Недавно Politeka писала, как жилой дом в Киеве начал разрушаться, а житель провалился в подвал.

Также Politeka рассказывала, что в Киеве хотят переименовать ряд улиц.