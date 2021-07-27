Вторая Мировая война имеет много фальшивых героев – и много настоящих, о которых никто или почти никто не знает. Об одном из настоящих, но неизвестных героев, корректировщике артиллерийского огня Самуиле Ройзене, в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказывает сам Табах.

«Однажды благодаря корректировке Ройзена была не только отбита атака, но и уничтожен батальон врага – от 500 до 600 человек. Об этом докладывал командир Ройзена подполковник Федотов, представляя его к награде. В те времена в разведку назначались люди, которые умели быстро и точно считать, а их было не так уж много. Но Ройзен был бухгалтером, а люди такой профессии, как и математики, часто попадали в разведку. Позднее, в ходе Сталинградской битвы, при его помощи были уничтожены три миномётные батареи, четыре дзота и шесть пулемётных гнёзд. За это он был вторично представлен к ордену Красной звезды, но снова не получил его», - говорит ведущий.

По его словам, в 1943 году Ройзен всё-таки получил награду, причём очень редкую – орден Отечественной войны первой степени.

«В 1944 или 1945 году Ройзен за свои заслуги наверняка стал бы Героем Советского Союза. Но война есть война, и награда не всегда находит героя», - отмечает Гари Табах.

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