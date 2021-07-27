В программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» политолог Тарас Загородний рассказал, какая в Украине ситуация с социальной защитой пенсионеров

По мнению Загороднего, сегодня в Украине можно наблюдать установление циничной социал-дарвинистской системы, при которой пенсионеры никому не нужны. «Приходится платить пенсии из бюджета вместо того, чтобы дерибанить его», - объясняет он. То есть политика власти, говорит эксперт, сейчас направляется против старшего поколения, ведь оно не работает и нуждается в социальной помощи.

Далее он рассуждает о том, как спасти пенсионную систему в Украине. «Нужна массовая индустриализация и приток новых мигрантов», - убежден Загородний. Эксперт отмечает, что следовало бы вернуть как минимум половину украинских заробитчан. Он объясняет, что солидарная пенсионная система в Украине не работает из-за такого соотношения рабочего населения и старшего, когда последних - больше. «Необходимо, чтобы на одного пенсионера приходились два гражданина, которые работают», - подчеркивает Загородний.

Также политолог не советует сравнивать пенсионную систему в Украине и на Западе. Он объясняет, что западный тип экономики отличается от украинского: он имеет альтернативу и государственные службы не забирают у людей последнее, а, наоборот, пытаются их обеспечивать. В Украине же, говорит эксперт, на это смотрят иначе: «Остается рассчитывать, что эти люди поскорее умрут и освободят место для других».

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