Политический обозреватель, экономист Рахимбек Абдрахманов в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, в каких сферах Украина может сотрудничать с Китаем.

«Китай может быть интересен в плане технологий. Сейчас в Китае идет тренд на то, чтобы выносить наиболее грязные производства за пределы», - говорит эксперт.

По его словам, от таких производств много выбросов, и это не совсем подходит под стандарты ЕС.

«Тем не менее, некоторые заводы, я думаю, что вполне можно было бы у китайцев перенимать… С одной стороны, это рабочие места. С другой стороны, это технологии. Да, конечно, выбросы… Это можно уменьшить за счет применения каких-то технологий по сокращению выбросов», - сказал Абдрахманов.

Также он отметил, что Китай может быть интересен Украине с точки зрения инвестиций.

«Китайские инвесторы заходят осторожно, но, с другой стороны, они заходят на долгосрочную игру. Китайцев сегодня очень интересует сырье», - утверждает экономист.

В то же время Абдрахманов подчеркнул, что самое главное – это создать систему, когда инвестиции были бы защищены.

«Это самое важное, что интересует не только китайцев, но и любую другую страну. Здесь уже как бы играет роль правовая система в стране, судебная система… Насколько инвестор может быть уверен в том, что он завтра вложит деньги и он сможет эти деньги забрать обратно. С другой стороны, экономика – это же в том числе система договоров. То есть насколько китайский инвестор может быть уверен в том, что, допустим, украинские партнеры будут исполнять свою часть договоренностей», - резюмировал эксперт.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, чему Украина может поучиться у Китая.

Также Politeka писала, что Бизяев рассказал, что происходит в китайской экономике.