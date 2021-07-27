В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко рассказал, какую зарплату получают тренеры, чьи спортсмены выступают на Олимпийских играх.

Прежде всего гость программы отмечает, что разница в доходах - это самая большая проблема Украины. «На первом месте стоит не политическая проблема, не языковая или какая-то еще, а именно социальная», - подчеркивает он.

Чтобы не быть голословным, Томенко отмечает, что 10 миллионов населения страны - бедные, и в принципе 50% - не столько средний класс, сколько те же бедные. Кроме этого, напоминает он, масса украинцев работают за рубежом, чтобы хоть что-то заработать.

В общем, говорит политик, тенденция в государстве такова: среднего класса становится все меньше, бедность процветает, и только богачи богатеют. «Разумеется, в спорте не могут действовать такие же капиталистические правила, как во всей экономике», - подчеркивает он.

С зарплатами тренеров, рассказывает Томенко, такая ситуация: буквально 3-4 года назад ее значительно подняли. «Идет доплата от Олимпийского комитета. Те, кто готовит кандидатов на Олимпиаду, могут получать и 20, и 30 тысяч», - сообщает эксперт. С другой стороны, говорит он, не у всех такая зарплата: остальные тренера получают 10-12 тысяч, а раньше и вовсе 6-7.

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