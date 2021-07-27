О жизни и судьбе героя Второй Мировой войны Самуила Ройзена, кавалера ордена Отечественной войны первой степени в программе « On target с капитаном Гари Табах» рассказывает его сын Илья Ройзен.

«Это история простого человека – таких, как мой отец, были миллионы. Он прошёл всю войну и выжил. Сейчас, когда в Украине идёт война с Россией, понимаешь, как трудно выжить за пять лет войны без современных защитных средств. Я имею в виду и бронежилеты, и современные каски – тогдашние были совсем тонкими. Тогда гибли миллионы людей. Но он выжил, а погубила его советская власть уже после войны. Он стал жертвой тоталитарной системы. Совершенно неважно, какую форму она принимает: коммунизма, фашизма или диктатуры чекистов», - считает гость программы.

Он также постарался сделать выводы из истории своего отца.

«Я родился в Украине, здесь же, в Черновцах, похоронен мой отец. Я хотел бы пожелать Украине навсегда избавиться от остатков тоталитарного прошлого. И я очень надеюсь, что это произойдёт», - подводит итог Илья Ройзен.

Как сообщает Politeka , ранее жительница Харьковской области случайно нашла боеприпасы времён Второй Мировой войны.