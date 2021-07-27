Политический обозреватель и экономист Рахимбек Абдрахманов в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, что Украина входит в новый экономический суперцикл, и ожидается рост экономики.

“Я недавно читал статью, где один из крупнейших инвестиционных американских банков JPMorgan спрогнозировал новый экономический суперцикл. Мы уже живем в этом новом экономическом суперцикле по commodities. Сырьевой суперцикл. Сейчас опять вверх пошло сырье. Я бы сказал, что рост даже идет экспоненциальный, очень резкий рост на сырье. Как известно, украинская экономика, динамика украинского ВВП — она очень хорошо коррелирует с Commodity price index. Когда цены на сырье идут вверх, тогда же и идет вверх украинский ВВП”, - сказал Рахимбек Абдрахманов.

Он отметил, что суперцикл будет длиться 10 лет. В это время будут расти цены на недвижимость, сырье, ресурсы, а также будут расти заработные платы.

“Те государства, которые не смогут справиться с инфляцией, у них и инфляция будет расти серьезными темпами. И во многом экономический рост Украины, так как Украина больше пока что является сырьевым государством, чем технологическим, во многом это обеспечено вот этим суперциклом. Так что на следующие 10 лет будет запас суперпрочности, для того, чтобы провести… Технологическую модернизацию промышленности. Отойти от сырьевой зависимости”, - добавил Абдрахманов.

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