Эксперт по стратегическим коммуникациям Владислав Михеев в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, на основе каких ценностей украинцы воспитывают детей.

Владислав Михеев рассказал, что в интернете есть диаграмма под названием “Всемирный обзор ценностей”, которую делают каждые 5 лет. Со временем в диаграмме фактически ничего не меняется.

“Есть определенные изменения, но они не критичные. Ну, вот например, что меня поразило. Я помню в обзоре 2011 года брали Беларусь, Россию, Украину и Швецию. Швецию как пример некой эталонной западной демократии, экономической модели… И мерили ценности, на основании которых родители воспитывают детей. Вот, что для них является ценностью при воспитании ребенка. Меня поразило там, что, там шкала идет от 1 до 10, вот например, трудолюбие. Беларусь — 1, Украина — 1, Россия — 1, Швеция — 10”, - сказал Михеев.

Он отметил, что в диаграмме есть отрезок, в котором показатели у украинцев достигают наивысших значений.

“Это воображение и решительность. Это десятка. Ни шведы не подходят к этой десятке даже близко. Чуть меньше россияне, чуть меньше белорусы — по 9… Собственно говоря, ничего удивительного нет. Мы очень талантливый народ, мы обладаем удивительным совершенно воображением. И в этом смысле уникальной культурной потенцией”, - добавил Владислав Михеев.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал, что советская эпоха травмировала десятки миллионов людей.

Также Politeka сообщала, что Бизяев назвал пять необходимых Украине реформ.