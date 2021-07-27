Насколько эффективно руководство украинскими государственными предприятиями со стороны Наблюдательных советов и других приглашённых менеджеров? Своё мнение об этом в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» высказывает политолог Тарас Загородний.

«У нас сказали: давайте придут честные менеджеры с американскими и британскими паспортами и будут всем рулить. Вот они и рулят, и результаты налицо. Особенно это касается «Нафтогаза», где даже в 2019 году, при огромных убытках, члены Наблюдательного совета получили огромные премии. Премии членам Наблюдательных советов – это коррупция в чистом виде, и нам её навязали западные структуры. В своих странах им так делать нельзя, а у нас можно. У нас уже выстраивается параллельная вертикаль, мы уже кормим не только своих олигархов, но и западный бизнес, который рассказывает нам о прозрачности», - говорит аналитик.

Он возмущён тем, что иностранцы грабят украинские госпредприятия и выписывают себе огромные премии, не неся никакой ответственности.

«Эти бизнесмены пришли, получили льготы, выкачали деньги и уехали. Я считаю, надо уже задавать вопросы нашим западным партнёрам: что это вы тут, извините, развели? Нужно не бояться не только задавать вопросы западным менеджерам, но и гнать их», - считает Тарас Загородний.

Как сообщает Politeka , ранее вопрос о наблюдательных советах прокомментировал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.