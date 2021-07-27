Декларация Германии и США по Северному потоку-2 - это ни разу не гарантия или обязательства перед Украиной. Подробнее об этом рассказал политолог Руслан Бортник в своем блоге.

Политолог рассказывает, что на прошлой неделе канцлер Германии встретилась с президентом США в Вашингтоне. Там, говорит он, состоялись переговоры с учетом позиции Польши, Украины и других государств. «Была согласована новая Вашингтонская декларация», - сообщает эксперт о результатах.

В то же время Бортник обращает внимание на практическое отсутствие юридической силы этого документа. «Декларация, заявление, а не договор и даже не меморандум», - подчеркивает он.

Попутно политолог акцентирует внимание на климатической проблематике, цитируемой чуть ли не в каждом втором предложении. По его мнению, это прикрытие. Эксперт объясняет, что этим документом Меркель и Байден попытались прекратить любую критику внутри своих государств, в Восточной Европе и особенно в отношении Северного потока-2. В таком случае, говорит он, становится понятной публичность этого заявления: иначе можно было бы договориться и по телефону, как раньше и поддерживали между собой коммуникацию США и ЕС.

Итак, Бортник заключает, что Вашингтонская декларация - это не столько обязательства, сколько намерения. «По большому счету этот документ не является гарантией или обязательством США и ФРГ перед Украиной и другими странами в отношении Северного потока-2», - констатирует ведущий.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, что способно обеспечить энергонезависимость Украины.

Также Politeka писала о том, что Кочевенко заявил, что в Германии очень мощное российское лобби.