Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Будущее» рассказал, почему чем меньше людей на предприятии, тем лучше. По его словам, несколько человек с большой зарплатой могут быть продуктивней, чем огромная команда, но с маленькой.

«Чиновников должно быть меньше, а зарплаты – больше. Но всегда, даже в предприятиях, некоторые держат большие составы людей. Сейчас главная идея бизнеса – вы должны работать без людей. Если вы работаете без людей – у вас правильный бизнес», - отметил Балашов.

По словам эксперта, большой штат в предприятии лишь создает много бюрократических проблем и не влияет позитивно на общую эффективность и трудоспособность коллектива – она может быть выше и при меньшем количестве людей в штате.

«Вы должны свой бизнес строить так, чтобы у вас не было людей. Если у вас есть пять человек, желательно одного оставить и всю зарплату ему отдать – он будет дорожить работой и его продуктивность будет потрясающей», - подчеркнул эксперт.

По мнению Балашова, когда в штате работает много человек, но они получают маленькую зарплату, то продуктивность этого штата будет намного меньше по сравнению с тем, если бы работало всего несколько человек и получало больше.

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