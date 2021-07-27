Политики, которые рассказывают, что народ является источником власти, не до конца читали Конституцию Украины. Об этом судья Конституционного суда в отставке, государственный и общественный деятель, первый Генеральный прокурор Украины Виктор Шишкин рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня»

«Мальчики и девочки, прочитайте сначала текст этой нормы! А пятая статья говорит, что носителем суверенитета является народ. Если народ является носителем суверенитета, то он может все, кроме того, что он сам себе запретил: налоги на референдуме. Все остальное народ может. Таким образом, по всей юридической логике и простой, элементарной, народ может принимать на референдуме новую Конституцию. Другой вопрос, кто ее будет разрабатывать», - объясняет он.

Для этого законом предусмотрены различные формы: и Верховная Рада, и конституанты (члены Конституционного суда - Ред.), и другие институции. Это доказывают немецкий, и японский варианты, где Конституцию писал не народ, а иностранные юристы.

«Надо только убедить народ, что выгоднее жить по правилам, чем в обход законов. Почему же иногда говорят, что виноват народ? Потому что власть - это также элемент народа. Но для того, чтобы работать во власти, нужно быть подготовленным. Например, все время смеялись над словами Ленина, что каждая кухарка может управлять государством. Но никто не читал до конца Ленина! А там надо прочитать, в каком контексте это написано. Там есть слова: «Если она выучится». Поэтому нельзя ограничивать контекст какой-то конкретной фразой, которая все искажает», - объясняет Шишкин.

Напомним, как ранее сообщала Politeka, Источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй, - Друзенко

Также Politeka сообщала, что Стецькив заявил: Конституция 1996 года была результатом компромисса.