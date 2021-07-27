Какие бы нормы ни действовали в украинской политической жизни, в любом случае понадобится арбитр, который будет следить за их соблюдением. Но кто мог бы стать таким арбитром?

Своё мнение по этому поводу в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказывает эксперт по стратегическим коммуникациям Владислав Михеев.

«Очевидно, что формальные институции в роли арбитра у нас не работают, и не факт, что они когда-либо начнут работать. Вероятно, мы должны выработать что-то вроде «завета» древних евреев. Ведь у них не было иерархии – было Писание. Даже левиты были не столько арбитрами, сколько его исполнителями. Но для украинцев свойственен побег в ту реальность, которая им представляется идеальной. Уже много лет в бытовой мифологии украинцев насаждается миф о европейском рае. Там и конституция, и демократия, и верховенство права – значит, и у нас должно быть всё то же самое. Да, в европейской истории много мифов, но и в украинской их не меньше», - говорит гость программы.

По его словам, украинцы не способны выйти за пределы своих мифов, но те мифы не могут лежать в основе реального управления.

«Эти психосоциальные структуры трансформируются очень медленно и неэффективно. Внутри страны должен возникнуть какой-то волевой субъект исторического действия, который сформулирует внятную цель», - считает Владислав Михеев.

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