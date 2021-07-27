Россия подала жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека, а за несколько дней до этого появилась статья Владимира Путина под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». Эту ситуацию и ее риски прокомментировал военный эксперт Юрий Кочевенко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?»

Эксперт объясняет, что современная российская элита мыслит свое государство исключительно как империю, но включая Украину, ведь без нее этот проект не сделать. «Это часть стратегии России по затягиванию возврата Украины в свое геополитическое пространство», - говорит он о последних действиях России в отношении Украины

Также Кочевенко заявляет, что информационный удар прежде всего направлен, очевидно, на самих россиян, а уже потом на украинцев. То есть, объясняет он, речь идет о предоставлении причин, по которым Россия воюет в Украине, направляет сюда свои силы и ресурсы и продолжит это дальше. «Это, возможно, постепенная подготовка молодых российских парней к тому, что им придется в Украине умирать», - предполагает гость программы.

По мнению эксперта, Россия не имеет причин для освобождения оккупированных областей, поэтому это и дальше будет продолжаться, войска будут оставаться на своих местах. По поводу наступления он говорит так: «Вопрос того, что мы называем полномасштабным вторжением, может быть как элементом давления (просто само муссирование этой темы), так и вполне реальной угрозой». Тем не менее, сам Кочевенко сомневается в таком развитии событий как минимум сейчас. С другой стороны, отмечает он, все зависит от решения Кремля в конкретный момент: если он выберет нападение, то Украина должна быть готова.

Как сообщала Politeka, Кочевенко заявил, что требования имплементации формулы Штайнмайера являются информационной атакой.

Также Politeka писала о том, что Кочевенко посоветовал Украине сформировать антироссийскую коалицию.