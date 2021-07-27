Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, почему облэнерго перестанут быть естественными монополиями, управляющими локальными сетями, и почему это грозит украинцам очередным повышением тарифа

«Впервые за 20 лет Украина столкнулась с угрозой отключений потребителей от электроэнергии из-за боевых действий на Востоке страны. Теперь каждому гражданину полезно знать о том, как работает Объединенная энергосистема страны», - заявила Завальнюк.

Она объяснила, что электроэнергия попадает в наши дома по внутридомовым сетям, которые ведут к ближайшему трансформатору – преобразователю, который превращает ток большого напряжения в напряжение, нужное потребителю – 220 вольт (В).

«Трансформатор у вашего дома – собственность облэнерго. Это естественные монополии, которые управляют локальными (региональными) сетями. В каждой области своя поставляющая компания. После того, как в Украине запустится полноценный рынок электроэнергии, облэнерго утратят свою монополию. Каждый потребитель сможет выбирать из нескольких поставщиков электроэнергии, включая и сами облэнерго», - рассказала журналистка.

По ее словам, поставляющие компании принимают электричество с магистральных линий электропередач, которыми управляет Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Хотя заявлено, что каждый потребитель сможет выбирать из нескольких поставщиков электроэнергии, включая и сами облэнерго, журналистка отметила, что рынок готовится быть монополизированным «Нафтогазом».

«Нас медленно готовят к монополизации рынка электроэнергии, хотя он уже давно монополизирован, но теперь его планируют легализовать. Но перед этим модернизировать за наш счет энергосистемы, а для этого нам поднимут тариф», - заявила Завальнюк.

Ранее Politeka распространила заявление эксперта о том, что развитие экономики решит социальные проблемы Украины.

Как сообщала Politeka, Завальнюк заявила, что до осени нас переведут на поставщика последней надежды.