Как в Украине определяются призовые суммы для победителей Олимпиады, и насколько они сравнимы с аналогичными цифрами в других странах? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко.

«Призовые у нас достаточно высокие. Мы исходим из того, что мы бедная страна, но в данном случае спортсменов нужно наградить. В первую очередь для спортсменов стараются решить базовый вопрос – вопрос о жилье. После решения этого вопроса можно уже инвестировать в свой талант и формировать позитивный спортивный имидж Украины. Я не знаю, как там считали финансисты, но сумма призовых уже долгое время держится на одном уровне, её только индексируют с учётом снижения гривны. В долларах награда остаётся прежней: 125 тысяч за первое место, 80 тысяч за второе и 50 за третье», - сообщает политик.

По его словам, проблема есть с участниками не Олимпийских, а Паралимпийских игр.

«В этой области нет настолько большой конкуренции, как на Олимпиадах. Большинство стран считает, что Паралимпийские игры нужны не для побед, а для адаптации к нормальной жизни. Но Украина, подобно России и Китаю, сделала их частью своего имиджа. Однако здесь призовые гораздо меньше», - говорит Николай Томенко.

Как сообщает Politeka, украинский шпажист Игорь Рейзлин выиграл на Олимпиаде бронзовую медаль.

Также Politeka сообщала, что, по словам политика Артура Палатного, из-за недофинансирования украинская олимпийская сборная оказалась самой маленькой в истории страны.