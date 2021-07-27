Эксперт по стратегическим коммуникациям Владислав Михеев в программе Руслана Бизяева «Культ личности» объяснил, почему в Украине уже несколько тысяч лет нет перемен.

«Парадокс в том, что история и география определяют очень многое. География – это судьба. И, к сожалению, можно еще кроме Наполеона вспомнить Андропова, который говорил, что мы живем в обществе, которое мы не знаем. То есть вот эта вот геронтократия советская на исходе советской эпохи чувствовала, что что-то не так, мы чего-то не понимаем. А чего мы не понимаем – она не понимала», - говорит эксперт.

По его словам, любая теория, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность и перестает все объяснять.

«Знаменитый принцип дополнительности Бора – наше представление о реальности не совпадает с самой реальностью. Это понятно. Украина делает практически ту же ошибку. Дело в том, что взгляд исключительно через националистическую оптику на историю и на будущее нашей страны очень сильно ограничивает возможность проработки сценариев будущего», - сказал Михеев.

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