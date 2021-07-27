Сначала министр финансов обещает минимальную зарплату в следующем году суммой в 7 700 гривен, а затем Министерство финансов исправляет его и указывает на ошибку. Эту ситуацию прокомментировал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.

Экономист сообщает, что министр финансов допустил ошибку, заявив в прямом эфире о минимальной зарплате в 7 700 гривен. «Потом Минфин за министра извиняется и говорит – «Нет, в следующем году будет 6.400, а 7.700 будет в 2024», - рассказывает он.

Атаманюк убежден, что такие ошибки для министра или любого другого чиновника в принципе не допустимы. «Выходит министр финансов в эфир, это же не возле бочки с пивом анекдоты потравить», - иронизирует он и добавляет, что к эфиру нужно готовиться, ведь люди хотят услышать точную информацию.

В общем эту ситуацию эксперт описывает как олицетворение среднестатистического министра Украины: отсутствие образования, незнание реальных цифр и непонимание ситуации в государстве. «Основа государственности из-за этого подорвана», - констатирует Атаманюк. Следовательно, говорит он, украинцы сами должны заниматься образованием своих детей, безопасностью и инфраструктурой, ведь власть уже проявила свою некомпетентность.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, чему Украина может поучиться у Китая.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал, кто теперь будет устанавливать тарифные цены.



