Изменением правил получения субсидий и созданием инспекций, которые в ручном режиме будут решать кому давать субсидию, а кому нет, правительство создало инструмент унижения и ограбления людей.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов.

«Своими непрофессиональными, а иногда преступными действиями, правительство создает новую коррупционную схему ограбления наименее защищенных украинцев. Правительство вводит массовую проверку получателей субсидий и претендентов на их получение. Соответствующий проект постановления Минсоцполитики размещен на его сайте. Итак, чтобы получить субсидию на квартплату, людям придется унижаться перед инспекторами, и доказывать свое право считаться бедными», — заявил Сергей Шахов.

Также нардеп напомнил, что в госбюджете этого года предусмотрена сумма на субсидии 36,6 млрд грн, что практически равно объему 2020 года. Но не учтен рост тарифов.

«Существенно выросли цены на газ для населения, увеличились и продолжают увеличиваться тарифы на электроэнергию, а тепло подорожает в среднем в 1,5 раза в следующем отопительном сезоне. Это означает, что бюджета, заложенного на субсидии, хватит только для половины (в лучшем случае) украинцев, которые до сих пор получали государственную помощь на коммуналку. И «срезать» претендентов на помощь от государства будут именно новосозданные инспекторы», — уточнил депутат.

Кроме того, по мнению сопредседателя «Нашего края», будущие инспекции могут создать новую коррупционную схему в системе предоставления субсидий.

«Инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в помещениях получателей социальной помощи. Также это будет касаться и тех, кто претендует на получение субсидии. Таким образом появится новая форма коррупционных поборов, потому инспекторы в ручном режиме будут решать кому назначать субсидию, а кому нет. Учитывая ограниченное количество квот для субсидий, это вероятно, приведет к появлению нового коррупционного бизнеса «субсидий за откат», — предупредил Сергей Шахов.

На фоне неопределенности и частых изменений правил начались массовые задержки по выплате субсидий за май-июнь. Выплачивать субсидии начали только в середине июля, а многие субсидианты их до сих пор не получили — ни за май, ни за июнь.

«Наш край» в очередной раз настаивает, что государство обязано предоставить социальные льготы всем, кто в них нуждается, ведь это один из главных принципов Конституции Украины. Поэтому искусственное сокращение получателей субсидий является антиконституционным и преступным. В то же время депутаты «Нашего края» выступают против создания инспекции по субсидиям, которые будут вмешиваться в личную жизнь людей, унижать достоинство и вероятно превратятся в рассадник коррупции. Кроме того средства, которые необходимы для создания и оплаты труда новых инспекторов, лучше направить в фонд субсидий, чтобы выделить помощь как можно большему количеству людей, в ней нуждающихся.