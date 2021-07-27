Существует ли вероятность того, что украинские патриоты выступят против власти? Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает военный эксперт, бывший офицер по вопросам стратегических коммуникаций Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Юрий Кочевенко.

«Украинские патриоты уже выступали против власти, и это было не так уж давно. В марте 2014 года украинского государства, по сути, не было, во всяком случае, оно рушилось на глазах. Страну заново собрали те украинцы, которые пошли в добровольческие батальоны и собирали волонтёрскую помощь. Тогдашние события показали: что бы там ни говорила российская пропаганда, есть люди, которые хотят, чтобы это государство существовало», - подчёркивает эксперт.

По его словам, именно усилия патриотов дали государству время на то, чтобы заново собраться и остановить российскую агрессию.

«Мы помним о том, что потеряли Крым и часть Донбасса, но забываем о том, сколько мы сохранили. А это самое главное, ведь план России состоял в том, чтобы дойти до Киева или, как минимум, создать «Новороссию». Это мы не дали ей появиться. Так что, конечно, всякое может быть, и в истории Украины бывало так, что патриоты выступали против власти. Но что бы ни случалось, это не повод сдаваться», - считает Юрий Кочевенко.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Виталий Кулик указывал на действительную причину Евромайдана.

Также Politeka сообщила, что, по мнению политолога Руслана Бизяева, власти нужно купировать все варианты протестных выступлений этой осенью.



