Существует риск, что газ по украинской ГТС не найдет конечного получателя. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге, рассказывая о помощи, которую Германия предложила предоставить Украине.
По словам ведущего, из-за «потоков» Украина оказывается в опасной ситуации. «Северный поток-2 запускается, Южный поток – нормально функционирует, а чуть ниже еще и Турецкий поток», - перечисляет он.
Чаплыга напоминает о предложении Германии: заставить Россию сохранить транзит газа через территорию Украины. Даже если так, говорит эксперт, существует риск, что газ по украинской ГТС не найдет конечного получателя: кому его поставлять и кто его будет покупать.
Он убежден, что Украина не найдет покупателя на газ по ее ГТС, и добавляет, что из-за многочисленных «потоков» в принципе у Европы отпадет потребность в газе. «Во всем мире все ценности всегда являются финансово-материальными и именно за это идут все серьезные торги. Кто с западной стороны заплатит настоящими ценностями за тот якобы транзит, который должен будет идти через нас?», - спрашивает Чаплыга.
Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, согласится ли РФ сохранить транзит газа через Украину.
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
Беда с Леонидом Кравчуком, экс-президент находится в реанимации: что известно о его состоянии
Оборвалась жизнь знаменитого музыканта, хит которого не теряет популярности: "Страдал от..."
На Киевщине ввели "новый" карантин, детали: "в радиусе 10 км опасными считаются..."
Покалеченная Кравец из "Квартал 95" честно рассказала, что с ней произошло: "Мы поехали в больницу, а там..."
Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, чего ожидать после запуска «Северного потока-2».