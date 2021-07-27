Существует риск, что газ по украинской ГТС не найдет конечного получателя. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге , рассказывая о помощи, которую Германия предложила предоставить Украине.

По словам ведущего, из-за «потоков» Украина оказывается в опасной ситуации. «Северный поток-2 запускается, Южный поток – нормально функционирует, а чуть ниже еще и Турецкий поток», - перечисляет он.

Чаплыга напоминает о предложении Германии: заставить Россию сохранить транзит газа через территорию Украины. Даже если так, говорит эксперт, существует риск, что газ по украинской ГТС не найдет конечного получателя: кому его поставлять и кто его будет покупать.

Он убежден, что Украина не найдет покупателя на газ по ее ГТС, и добавляет, что из-за многочисленных «потоков» в принципе у Европы отпадет потребность в газе. «Во всем мире все ценности всегда являются финансово-материальными и именно за это идут все серьезные торги. Кто с западной стороны заплатит настоящими ценностями за тот якобы транзит, который должен будет идти через нас?», - спрашивает Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, согласится ли РФ сохранить транзит газа через Украину .