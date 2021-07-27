Военный эксперт Юрий Кочевенко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказался о «Северном потоке-2».

«Безусловно, это предательство со стороны наших западных союзников. Ожидаемое, но от этого не менее горькое. Тут классический пример того, когда прямая материальная выгода, когда деньги побеждают ценности и любые разговоры о свободе, демократии и международной солидарности», - говорит эксперт.

По его словам, российское лобби в Германии представлено очень мощно на уровне бизнес-объединений, политических сил и СМИ.

«Традиционно Россия целенаправленно вкладывает в это большие ресурсы ежегодно... Германская элита решила, что, конечно, Украина – это, наверное, важно, но дешевый газ и развитие собственной экономики гораздо важнее», - утверждает Кочевенко.

Он считает, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию была попыткой хоть как-то повлиять на эту ситуацию.

«Это объективно так, мы не всегда способны влиять на вещи, которые на порядок выше и нашего понимания, и наших возможностей. Другой вопрос, что, возможно, не хватило какой-то стратегической прозорливости. Еще два года назад эту ситуацию можно и нужно, наверное, было предвидеть и действовать», - резюмировал эксперт.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, чего ожидать после запуска «Северного потока-2».

Также Politeka писала, что Чаплыга рассказал, согласится ли РФ сохранить транзит газа через Украину.