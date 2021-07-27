Дефицит металлолома в Украине, возникший из-за резкого роста экспорта сырья, приведет к остановке металлургических заводов, необходимо ввести запрет на экспорт.

Об этом, по информации Минпрома, заявили представители предприятий на совещании в министерстве экономики.

В частности, по словам директора по закупкам мариупольского комбината "Азовсталь" Бориса Любича, на данный момент складских запасов лома на предприятии хватит не более, чем на 2 суток работы.

По словам председателя правления "Интерпайп Втормет" Валентина Макаренко, на сегодняшний день склады предприятия уже не могут компенсировать дефицит лома, и компания вынуждена сокращать производство.

"В июле мы уже точно теряем объемы производства, но картина на август-сентябрь еще более угрожающая. Все идет к тому, что может повториться 2015 г., когда из-за дефицита металлолома "Интерпайп Сталь" простаивала 63 суток, а в 2016 году - 48 суток", - сообщил Макаренко.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Метинвест-Ресурс" Андрей Мищенко также сообщил, что предприятие испытывает проблемы с сырьем, из-за чего комбинаты им.Ильича и "Азовсталь" будут вынуждены сокращать производство.

Представители метпредприятий призвали правительство ввести временный запрет на экспорт стального лома, который является стратегическим сырьем для промышленности.

Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что европейские страны одна за другой закрывают экспорт металлолома, чтобы помочь своим металлургическим предприятиям. К тому же, тонна лома, вывезенного из Украины, дает в госбюджет мизер – всего 58 евро экспортной пошлины. В то время, как эта тонна, переработанная в металл, дает в 4 раза больше.

В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что пошлина на экспорт металлолома позволит Украине сохранить европейский экологический курс и сохранить десятки тысяч рабочих мест.