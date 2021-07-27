Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Будущее» высказал свое мнение о развитии образования. По его словам, сферу образования должен формировать рынок, а не правитель.

«Этим занимается рынок. Если рынку необходимы студенты айтишники, то он начинает проплачивать. Если вам нужны экономисты – будут экономисты, если финансисты – будут финансисты», - отметил Балашов.

По словам эксперта, продвигать образование должен рынок, регулируя количество специалистов той или иной профессии, исходя из спроса. Как отметил Балашов, сейчас рынок требует айтишников, потому что эта сфера стремительно развивается.

«Поэтому не должен ни один правитель стимулировать образование – его должен стимулировать рынок. Либертарианство – это когда на равных условиях, соблюдая все права, имеется равный доступ к выгоде и возможностям. А когда будет стимулировать какой-то президент – это уже диктатура», - подчеркнул Балашов.

По мнению Балашова, в Беларуси диктатура, потому что там за всё отвечает президент, а в свободном обществе люди сами должны формировать ответственность за ту или иную сферу.

Как сообщала Politeka , Балашов назвал преимущества фриланса как модели трудоустройства .