Активистка говорит, что судебные процессы еще будут продолжаться, а движение потребует диалога с застройщиком при модерации нейтральной стороной. Об этом в интервью Kyiv.Press рассказала пресс-секретарь и один из основателей движения «Зберегти Квіти України» Леся Донец.
Она добавляет: «Мы будем добиваться признания «Цветов» памятником архитектуры местного значения. Еще мы хотим добиться консервации здания, потому что оно стоит открытым и еще разбито экскаватором, из-за чего каждый день испытывает повреждения».
Активистка говорит, что их инициатива и в дальнейшем будет привлекать внимание к проблеме «Цветов Украины».
Леся Донец также анонсировала предстоящий шахматный турнир на участке возле исторического здания.
В ее планах - превратить «Цветы Украины» на интересное общественное пространство. В том числе и для того, чтобы показать такой вариант застройщику.
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
Леся Никитюк серьезно пострадала на отдыхе: "Свою ненависть и злость могу смело согнать на людей, которые..."
Замешанная в скандале с разводом Dzidzio Цибульская раскрыла печальную правду о своей реальной жизни: "Не знаю, что поесть..."
Трагедией закончились поиски полицейского в Одессе: нашли связанным на дереве
Гибель 4-летнего малыша в фонтане потрясла украинцев: "Не дай бог кому-то такое!"
Ранее Politeka писала, как «Киев Цветущий» провел мероприятие по высадке растений.
До этого Politeka рассказывала, зачем в центр Киева стянули спасателей и силовиков.