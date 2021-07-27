Активистка говорит, что судебные процессы еще будут продолжаться, а движение потребует диалога с застройщиком при модерации нейтральной стороной. Об этом в интервью Kyiv.Press рассказала пресс-секретарь и один из основателей движения «Зберегти Квіти України» Леся Донец.

Она добавляет: «Мы будем добиваться признания «Цветов» памятником архитектуры местного значения. Еще мы хотим добиться консервации здания, потому что оно стоит открытым и еще разбито экскаватором, из-за чего каждый день испытывает повреждения».

Активистка говорит, что их инициатива и в дальнейшем будет привлекать внимание к проблеме «Цветов Украины».

Леся Донец также анонсировала предстоящий шахматный турнир на участке возле исторического здания.

В ее планах - превратить «Цветы Украины» на интересное общественное пространство. В том числе и для того, чтобы показать такой вариант застройщику.

Ранее Politeka писала, как «Киев Цветущий» провел мероприятие по высадке растений.

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