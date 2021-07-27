Военный эксперт Юрий Кочевенко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что требования имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины являются информационной атакой.

Юрий Кочевенко отметил, что имплементация формулы Штайнмайера в законодательство Украины невозможна.

“Вопрос этой темы со стороны, как это ни грустно констатировать, со стороны наших германских союзников — это атака информационная на Украину. Чтобы оправдать свои решения, связанные с “Северным потоком-2”. То есть, что вы нам предъявляете, если мы вам предложили решение, а вы не хотите его решать”, - сказал Кочевенко.

Он подчеркнул, что формула Штайнмайера появилась не вчера, ее некоторое время “муссировали”, и осознали ее нереальность.

“Бессмысленность даже попыток ее внедрения, или имплементации. И отложили. И германские наши коллеги как-то тоже не возвращались к этому вопросу долгое время. А тут раз, появилось. Это притом, когда уже в принципе и в ОБСЕ, и в Украине, и даже в России согласились с тем, что смысла в Минской площадке уже нет”, - добавил Юрий Кочевенко.

По его словам, на Минской платформе ни о чем не могут договориться, и она уже давно не происходит в Минске.

“Это сознательная информационная атака. Вопрос, было ли это миной изначально заложенной, чтобы она сработала потом, я не готов сказать. Если это так, значит, они уже тогда знали, что они пойдут на эту сделку с Россией, и “Северный поток-2” будет достроен. Это значит, что все разговоры, все эти сомнения Меркель — это был чистый блеф”, - подчеркнул эксперт.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил о “Северном потоке-2”, что Украине надо перестать жить в режиме “розового пони”.

Также Politeka сообщала, что Якубин отметил, что Соединенные Штаты Америки готовы вопросы Украины перепоручить Германии.