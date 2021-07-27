Госэкоинспекция во время рейда в пределах регионального ландшафтного парка «Светловодский» в Кировоградской области зафиксировала вылов рыбы без лимитов, которые выдаются для территорий ПЗФ, и разрешений местных советов. Это является грубым нарушением закона «О природно-заповедном фонде Украины».

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает «Знай».

"Обращаю внимание, что разрешение на специальное использование водных ресурсов не распространяется на территории ПЗФ. Для этого необходимо, кроме специального разрешительного документа, обеспечивать утверждение лимитов – количества биоресурсов, которые можно добывать. В случае отсутствия этих документов рыбалка и охота в заповедниках является незаконным и может наказываться согласно Уголовному кодексу", - отметил Андрей Малеваный.

Сейчас Госэкоинспекция проводит природоохранные рейды на территории всей Украины.

«Во время таких мероприятий проверяем заповедные и лесные территории, выявляя нарушения в сфере рыбных биоресурсов, лесопользования, растительного и животного мира, а также рационального использования водных ресурсов», - добавил Андрей Малеваный.