Такое прозвище Михаил Мирошниченко заслужил за фискированную ставку, которую ему отстегивали за растаможку автомобилей по заниженным ценам



Как пишет "Антикор", в объявленном конкурсе на должность заместителя Главы Государственной таможенной службы, похоже, наметился явственный фаворит с VIP-поддержкой, оказываемой ему со стороны серого кардинала "Слуги народа", "короля контрабанды" Ильи Павлюка.



Из четырех финалистов отбора, допущенных к проведению собеседования, наибольшие шансы на занятие "жирного места" аналитики отводят нынешнему руководителю Управления внутренней безопасности ГТСУ Михаилу Мирошниченко. Прежде всего - за счет его давнего взаимовыгодного сотрудничества с Павлюком.



Плотное знакомство Мирошниченко с Павлюком зародилось в период, когда Михаил Иванович пребывал на руководящих должностях в системе Житомирской, Черновицкой, а также Львовской таможни. Где, прежде всего, отметился в качестве "крышевателя" незаконных схем по растаможке автомобилей, выдав охранную грамоту и карт-бланш таким деятелям, как Михаил Пухтаевич ("Миша-Лампочка"), Юрий Колпащиков и т.д.



Благодаря протекции Мирошниченко сколоченные ими группировки взяли под свой контроль фактически весь импорт б/у авто на территорию Украины. Транспортные средства тысячами единиц завозились по заниженной таможенной стоимости, на что закрывали глаза таможенники. Доля Мирошниченко с каждой машины якобы составляла 500 долларов, за что его и наградили характерным прозвищем "Миша - 500 баксов".



Согласно минимальным подсчетам, только за период 2016-2018 годов недопоступления государственного бюджета, нанесенные в результате деятельности противоправной схемы по растаможке авто, составили свыше 250 миллионов гривень. Что характерно, на эти же годы приходится внезапное и необъясняемое с точки зрения официальных доходов улучшение материального благосостояния Мирошниченко. Его супруга становится счастливой обладательницей просторной квартиры в Киеве общей площадью свыше 150 м2, у семьи таможенника резко увеличивается количество денежных сбережений.



Часть уголовных дел, связанных с расследованием "кипучей деятельности" Мирошниченко по линии растаможки авто, была слита в утиль сразу после его назначения в октябре 2020 года на пост начальника Управления внутренней безопасности ГТСУ. Очевидно, что дорвавшись благодаря протекции своего куратора Павлюка до кресла заместителя таможни, "Миша - 500 баксов" попытается окончательно зачистить хвосты, дабы избежать уголовной ответственности.