Насколько Киев готов к новой волне пандемии коронавируса? Ситуацию в интервью «Kyiv.Press» комментирует депутат городского совета Олеся Пинзеник.

«Нужно похвалить медицинскую отрасль, которая справилась с проблемой и удержала ситуацию от коллапса», - говорит она.

Политик напомнила, что у нас эпидемиологическая проблема не зашла так далеко, как в Италии и Испании – развитых европейских странах. При этом она признала, что проблемы, действительно, были. Пинзеник отметила, что пик пандемии пришёлся на март и апрель 2021 года.

«Но ситуация оставалась под контролем, и люди привыкли, что при высокой температуре нужно обращаться в клинику», - отмечает депутатка.

Она добавила, что ситуация с профилактикой болезней у нас в самом деле плохая, и именно поэтому во время пика пандемии люди часто умирали не от коронавирусной инфекции, а от других болезней, в частности, от диабета и сердечных заболеваний.

При этом Олеся Пинзеник заверила, что сейчас столица готова встретить новую волну пандемии.

«Началась массовая вакцинация, готовы больницы и разработаны протоколы лечения», - говорит Пинзеник.

Как сообщает Politeka, ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что государство готовится ввести строгий карантин нынешней осенью.

Также Politeka сообщает, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина по уровню заболеваемости попала в «зелёную» зону Евросоюза.



