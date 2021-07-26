Насколько Киев готов к новой волне пандемии коронавируса? Ситуацию в интервью «Kyiv.Press» комментирует депутат городского совета Олеся Пинзеник.
«Нужно похвалить медицинскую отрасль, которая справилась с проблемой и удержала ситуацию от коллапса», - говорит она.
Политик напомнила, что у нас эпидемиологическая проблема не зашла так далеко, как в Италии и Испании – развитых европейских странах. При этом она признала, что проблемы, действительно, были. Пинзеник отметила, что пик пандемии пришёлся на март и апрель 2021 года.
«Но ситуация оставалась под контролем, и люди привыкли, что при высокой температуре нужно обращаться в клинику», - отмечает депутатка.
Она добавила, что ситуация с профилактикой болезней у нас в самом деле плохая, и именно поэтому во время пика пандемии люди часто умирали не от коронавирусной инфекции, а от других болезней, в частности, от диабета и сердечных заболеваний.
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При этом Олеся Пинзеник заверила, что сейчас столица готова встретить новую волну пандемии.
«Началась массовая вакцинация, готовы больницы и разработаны протоколы лечения», - говорит Пинзеник.
Как сообщает Politeka, ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что государство готовится ввести строгий карантин нынешней осенью.
Также Politeka сообщает, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина по уровню заболеваемости попала в «зелёную» зону Евросоюза.