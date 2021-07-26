Депутат Киевсовета и член комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики Олеся Пинзеник в интервью изданию Kyiv.Press рассказала, какая ситуация с сохранением природных фондов в Пуще-Водице.
Олеся Пинзеник рассказала, что Пуща-Водица получила статус природно-заповедного фонда, и поэтому сейчас в ней изучают места, на которых растут ценные экземпляры деревьев.
Она отметила, что этим занимаются специалисты "Киевского эколого-культурного центра", которые делают описание растений и научно обосновывают, почему Пуща-Водица должна быть заповедником.
"В Пуще есть корабельные сосны, вековые дубы — золотой лес. Эти места согласованные с лесопарковым хозяйством. Чтобы их "случайно” не прочистили и соответственно не вырубили, потому что это ценная древесина", - сказала Олеся Пинзеник.
По ее словам, неизвестно, есть ли у кого-то на балансе озера, расположенные в Пуще-Водице. Она подчеркнула, что из-за этого никто не вкладывает деньги в их содержание, поскольку это будет считаться нецелевым использованием средств.
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Пинзеник отметила, что для того, чтобы привести озера в порядок, нужна систематическая работа коммунального предприятия "Плесо". По ее мнению, они должны проанализировать ситуацию с озерами, сколько нужно вложить в них средств, что есть сейчас, и что нужно.
По ее словам, также подобный анализ нужно провести и с лесами, и парками, находящихся на балансе, и инвентаризировать их.
"Скоро 30 лет независимости, а мы только сейчас в некоторых сферах начинаем это делать", - подчеркнула депутат.
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