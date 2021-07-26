Зеленский и Порошенко совершенно разные в плане внешней политики. Подробнее о международной политике государства рассказала депутат Галина Янченко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Как говорит гостя программы, нельзя не заметить определенные изменения в дипломатическом подходе Украины. «Внешние политики Порошенко и Зеленского строятся на разных ценностях и принципах», - отмечает она.

О Порошенко депутат говорит так: экс-президент Украины слишком демонстрировал все свои действия, касающиеся внешней политики, а что-либо незначительное выдавал за достижение. Зеленский же, говорит она, сейчас проявляет больше прагматизма в своей внешней политике. В то же время гостя программы добавляет, что о глобальном развороте в сторону Востока речь не идет.

Тем не менее, Янченко считает, что действующая власть могла бы проявлять больше активности в этом плане, и создать достойные условия для развития государства. «Среди задач, которые ставятся в международных политических визитах, есть меморандумы и соглашения о взаимных инвестиционных проектах», - сообщает политик. Также она советует позволить западным предприятиям работать на территории Украины: это заставит западных партнеров защищать и учитывать украинские интересы.

В общем депутат заключает, что в действительности преобладает в международной политике и дипломатии: «Сначала говорят деньги, а потом уже какие-то ценности».

Как сообщала Politeka, Янченко заявила, что Минские договоренности вряд ли будут основой урегулирования конфликта.

Также Politeka писала о том, что Чалый рассказал, как оценивать изменения во внешней политике Зеленского.



