Как много медалей удастся получить украинской сборной на Олимпиаде в Токио? На эту тему рассуждает олимпийский чемпион по спортивной гимнастики Олег Верняев в программе «Главное» на канале «MY.UA».

Как говорит гость программы, прогнозировать количество полученных медалей можно, анализируя только каждого спортсмена в отдельности. «Если это уже состоявшийся спортсмен, то, конечно, между ними будет борьба за золотые медали и там прогнозировать проще. А есть более молодые спортсмены, по которым делают прогнозы по последнему году их карьерного роста», - объясняет Верняев.

С другой стороны, отмечает он, прогнозы преимущественно бесполезны, ведь все зависит от каждой конкретной ситуации. В частности, в пример чемпион приводит случаи, когда спортсмены психологически перегорали, много нервничали и к Олимпийским играм уже даже не доезжали. Или же приводит такой пример: «Спортсмен является десятикратным чемпионом Европы и шестикратным чемпионом мира, но у него нет ни одной золотой медали с Олимпийских игр».

Попутно Верняев рассказывает подробнее о спортивной гимнастике: здесь прежде всего важна мышечная память, а потому должны быть постоянные тренировки в течение года. Поэтому, говорит он, каждый спортсмен занимается индивидуально и перед Олимпийскими играми сам оценивает свою готовность - или едет выступать, или берет еще один год тренировок.

Как сообщала Politeka, Верняев заявил, что отсутствие болельщиков очень сказывается на выступлении спортсменов.

Также Politeka писала о том, что Верняева отстранили от Олимпиады.



