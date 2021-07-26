Куда идет Украина? На эту тему рассуждает политолог Янина Соколовская в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Прежде всего эксперт комментирует заявления украинской власти о партнерстве с Китаем. По ее мнению, сам Китай удивился такому выбору вектора движения Украины. «Китай – это не вектор. Китай никуда не движется», - подчеркивает Соколовская. Она также добавляет, что это страна, которая никуда и не торопится.

С другой стороны, говорит политолог, Китай - стратегическая страна и это серьезное отличие с Украиной. «У нас-то все стратегии пишутся на позавчера, а у них – на века вперед», - объясняет Соколовская.

Попутно она напоминает, что Соединенные Штаты по результатам визита Меркель передали все дела по Украине Германии. «Вот тут у вас есть Евросоюз, он к вам ближе, решайте сначала с ним, а если что – мы вмешаемся потом», - объясняет эксперт и добавляет, что Меркель скоро уходит с должности и нужно налаживать контакт с новым руководством.

Также Соколовская низко оценивает возможность напугать Европу дружбой с Китаем. «Ну, можно пугать ежика до бесконечности, но Евросоюз не испугается», - утверждает эксперт. Кроме этого, говорит она, Китай занимается своими делами: он строит отношения со Штатами и Россией, а Украину не рассматривает как вектор стратегического интереса.

Итак, подводя итог, политолог сравнила вектор направление Украины с тем, как цветок крутится в проруби.

Как сообщала Politeka, Якубин рассказал, разворачивается ли Украина в сторону Китая.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал, чему Украина может поучиться у Китая.



