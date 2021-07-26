Политолог Янина Соколовская в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказала, что украинское электоральное поле поляризуется.

“Сейчас практически должна произойти полная поляризация украинского электорального поля. То есть, там не должно остаться серых полос. Будут белые, черные, и водораздел. А вот серые кардиналы конечно останутся. И еще интересная остается история, а что будет с той оппозицией, которая представляет то население, которое себя считает ментально русским. Естественно, русскоязычным. Оппозиционным и к “Евро солидарности”, и к партии “зеленых”. Как вот эти силы будут действовать?”, - сказала Янина Соколовская.

Она отметила, что неизвестно, кто их поддержит, примкнут ли они к кому-то, и кого будут выдвигать.

“Мне кажется, что сами они вряд ли кого-то действенно могут выдвинуть на президента, а примкнуть к кому-то, кто может поменять Зеленского на кого-то другого, кто не будет закрывать оппозиционные каналы — это они вполне в состоянии”, - добавила Соколовская.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил о партиях юго-востока, что этот электорат просто высыпался.

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