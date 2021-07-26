Политолог Тарас Загородний в своём блоге рассказал о политике Запада. По его словам, Запад всегда преследует только свои интересы.

«Германия хотела вырвать у США гарантии, что против Северного потока-2 в дальнейшем не будут применяться санкции. Этого нет, и, надеюсь, это не будет закреплено. Украине надо перестать жить в режиме «розового пони» и ожидать, что европейцы будут защищать наши интересы», - отметил политолог.

По мнению Загороднего, Запад всегда действует исключительно в своих интересах, а на Украину смотрит через призму РФ. По словам эксперта, Украине надо искать других союзников в Европе.

«Польша выступила с общим заявлением вместе с нами. Я думаю, что надо играть с этим. В Конгрессе США есть активные лоббисты, которые выступают против подрыва безопасности в Европе», - подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, Украине стоит искать других союзников. Как отметил Загородний, многим представителям Запада не выгодна субъектная и сильна Украина для реализации своих интересов и в том числе по Северному потоку-2.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, к чему приведет легализация медицинского каннабиса.

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