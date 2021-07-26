В период с 16 по 22 июля территориальные и межрегиональные органы ДЭИ провели 828 проверок. По их результатам составлено 1007 протоколов об административных нарушениях и взыскано 9,5 миллиона гривен убытков.

Об этом сообщила прессслужба Государственной экологической инспекции Украины, передает "Знай"

Самый резонансный случай Госэкоинспекция выявила в Кировоградской области. Инспекторы зафиксировали незаконную вырубку деревьев в защитной лесополосе в урочище «Первомайское». Убытки от нарушения составили почти 1,6 миллиона гривен, а материалы с признаками уголовного правонарушения переданы в Александрийский РВП ГУНП в Кировоградской области.

В Херсонской области на ГП "санаторий Гопри" ДЭИ обнаружила добычу Рапы и лечебной грязи в пределах территорий и объектов ПЗФ без оформления соответствующих разрешений и лимитов. Окружающей среде был нанесен ущерб на сумму 1,4 миллиона гривен. Материалы дела направлены в Херсонскую областную прокуратуру.

Еще более 1,2 миллиона гривен убытков нанесен окружающей среде в Львовской области, где зафиксировано незаконную рубку 200 деревьев во время сезона тишины в ДЛГП «Галсільліс». Дальнейшим расследованием дела займется Львовская областная прокуратура.