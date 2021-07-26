Политолог Алексей Якубин в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал соглашения США и Германии.
«Первый момент, на который я обратил внимание в этом стейтменте, это то, что, по сути, Соединенные Штаты Америки готовы вопросы Украины перепоручить Германии. Я понимаю, что это, может быть, звучит немножко старомодно… Если бы мы жили 80 лет назад, мы могли б тогда сказать: «Вот США сказали, что Украина – это в большей мере сфера влияния Германии». Сейчас такой терминологии не используют», - говорит эксперт.
По его словам, США не хотят брать на себя многие вопросы, связанные, например, с «Северным потоком-2», компенсациями и Минскими соглашениями, поэтому решили передать это Германии.
«Я думаю, что США хотят этим продемонстрировать уважение к трансатлантическому партнерству или единству. Для Байдена это очень важно. Он пытается показать, что он не такой как Дональд Трамп, что он не политик-эгоист. Мне кажется, очень важный момент, что трансатлантическое единство для Байдена оказалось важнее, чем, например, вопросы, связанные с Украиной», - сказал Якубин.
Как сообщала Politeka, Яли предупредил, стоит ли Украине рассчитывать на компенсацию за утрату средств после запуска «Северного потока».
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