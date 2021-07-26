Политолог Алексей Якубин в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал соглашения США и Германии.

«Первый момент, на который я обратил внимание в этом стейтменте, это то, что, по сути, Соединенные Штаты Америки готовы вопросы Украины перепоручить Германии. Я понимаю, что это, может быть, звучит немножко старомодно… Если бы мы жили 80 лет назад, мы могли б тогда сказать: «Вот США сказали, что Украина – это в большей мере сфера влияния Германии». Сейчас такой терминологии не используют», - говорит эксперт.

По его словам, США не хотят брать на себя многие вопросы, связанные, например, с «Северным потоком-2», компенсациями и Минскими соглашениями, поэтому решили передать это Германии.

«Я думаю, что США хотят этим продемонстрировать уважение к трансатлантическому партнерству или единству. Для Байдена это очень важно. Он пытается показать, что он не такой как Дональд Трамп, что он не политик-эгоист. Мне кажется, очень важный момент, что трансатлантическое единство для Байдена оказалось важнее, чем, например, вопросы, связанные с Украиной», - сказал Якубин.

Как сообщала Politeka, Яли предупредил, стоит ли Украине рассчитывать на компенсацию за утрату средств после запуска «Северного потока».

Также Politeka писала, что Решмедилова рассказала, что украинская власть будет отвечать на требования западных партнеров.