Уровень доверия киевлян к лидеру партии «Рiдна країна» Николая Томенко по сравнению с октябрем 2020 года вырос почти вдвое

Об этом стало известно по результатм опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 10-14 июля 2021 года среди жителей Киева.

В октябре 2020-го года лидера партии «Родная страна» Николая Томенко на выборах в мэры Киева поддерживали 2,1% киевлян. Согласно опросу сейчас за Николая Томенко проголосовали бы 3,8%.

Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021 г.