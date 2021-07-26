В первом полугодии 2021 года главные промышленные области Украины - Днепропетровская и Кировоградская стали лидерами по количеству нарушений в сфере обращения с отходами.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает "Знай".

"С января по июнь ГЭИ Приднепровского округа провела почти 800 проверок по этому направлению и составила почти 1 тысячу протоколов об административных нарушениях. К ответственности было привлечено около 900 человек», - отметил Андрей Малеванный.

Он подчеркнул, что проблема транспортировки и утилизации отходов остро стоит для всей области и для Кривого Рога в частности.

«Ежегодно жители города производят около 300 тысяч тонн бытовых отходов. Инфраструктура для их захоронения, а именно, 3 полигона, которые эксплуатирует ООО "Экоспецтранс", устаревшие и не обеспечивают надлежащих условий сортировки и утилизации мусора. Поэтому отходы, в том числе, промышленные, оказываются на многочисленных несанкционированных свалках. В прошлом году инспекция выявила около 100 таких объектов в пределах Приднепровского округа», - отметил Андрей Малеванный.

По словам председателя ГЭИ, создание надлежащей системы управления отходами - один из важнейших элементов хорошего состояния окружающей среды и высокого качества жизни людей.

"В Кривом Роге уже в ближайшее время планируют реализовать проект строительства современного комплекса по переработке мусора. Отходы будут использованы повторно благодаря образованию из них, так называемого, RDF-топлива, которое можно будет использовать для промышленных объектов. Это позволит сделать бизнес по переработке мусора экономически привлекательным», - добавил Андрей Малеваный.