10 июня мэр Каменского Андрей Белоусов торжественно открыл светофорный комплекс на Елизаветовском шоссе, установленный в обход тендерных процедур

Об этом пишут "Агрументы и Факты" со ссылкой на Telegram-канал Царьки.

“Ждём от Белоусова торжественное открытие общественного туалета и остановки общественного транспорта”, - пишет Telegram-канал.

Дело в том, что 3 июня 2021 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Каменского городского совета и ООО “СНАБЕЛЕКТРО” подписал Договор №2139-21 на выполнение проектно-сметной документации на строительство “светофорного объекта по адресу: г. Каменское, Елизаветовское шоссе”. В договоре указано, что изготовление проектно-сметной документации должно быть закончено до 18 июня 2021 года, а строительная экспертиза - до 30 июня 2021 года.

Таким образом, светофор открыли, не имея на это законного права.

“Он установлен без изготовленного и утвержденного проекта, без прохождения государственной строительной экспертизы, без заключения договора на проведение работ с подрядчиком и, вообще, без проведения предусмотренного законом тендера, так мэр к нему ещё и ленточку перерезал”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ писали о хищении 8 миллионов гривен на обустройстве сквера в Каменском.