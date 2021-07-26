Глава Харьковской областной ячейки политической партии "Национальный Корпус" Константин Немичев будет баллотироваться на должность городского головы Харькова

Об этом стало известно от источника в штабе харьковского «Нацкорпуса».

Собеседник сообщил, что уже готовы макеты агитационных билбордов и ситилайтов. По его словам, Немичев пойдет на выборы со слоганом «Сильный лидер – современный Харьков».

По нашей информации, сейчас Немичев собирает предвыборный штаб и после завершения организационных моментов официально объявит о своем участии в выборах мэра. Если представитель "Нацкорпуса" действительно будет участвовать в мэрских гонках, то будет первым проукраинским кандидатом на эту должность.

Напомним, что в начале июня 2021 года в Харькове «Нацкорпус» вместе с другими политическими силами подписал меморандум о партнерстве и сотрудничестве в ходе переговоров о едином кандидате в мэры города на внеочередных выборах, которые состоятся 31 октября 2021 года.

Ранее о своих намерениях возглавить Харьков после смерти Геннадия Кернеса заявил экс-глава Харьковской ОГА, народный депутат IV и VIII созывов Михаил Добкин, которого в городе помнят за попытками образовать так называемую «Харьковскую народную республику».

Также очевидно, что за кресло мэра Харькова поборется секретарь городского совета Игорь Терехов. Он проводит мощную пиар-кампанию, пытается мимикрировать под образ Кернеса и через суды отменяет декоммунизацию в Харькове, возвращая на карту города имя советского генерала Георгия Жукова.

Заметим, что 25-летний Немичев может стать самым молодым кандидатом на пост городского головы. В 2019 году он пытался попасть в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. Шел как самовыдвиженец на 170 округе в Харькове. В 2014-2016 годах Немичев служил в полку «Азов», где получил звание сержанта. После возвращения с фронта был куратором общественной организации "Гражданский Корпус" Азов«, а впоследствии возглавил областную ячейку политической партии»Национальный Корпус". В марте этого года Немичев стал председателем Общественного совета при Харьковской областной государственной администрации.