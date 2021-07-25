Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев

После короновирусного перерыва начала работу 44 сессия ЮНЕСКО в Фучжоу (Китай), цитирует Томенко Знай.

24 июля было включено 5 новых объектов в Репрезентативный список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это транснациональный объект - 11 курортных городов со знаменитыми природными источниками минеральных вод из 7 стран Европы: Австрии, Бельгии, Великобритании,Италии Германии, Чехии и Франции.

Также статус «чуда» получили:

- колонна художников на холме Матильды в Дармштадте (Германия), основанная в 1897 году;

- фресковый цикл Падуи 14 века (Италия);

- Культурный район Хима в Саудовской Аравии, где сохранены наскальные рисунки в течение последних 7 000 лет.

Ливерпуль исключили из списка объектов мирового наследия из-за потери знаменитых викторианских доков на набережной города в связи с построением стадиона «Эвертон».

Зато Украина снова не подала ни одной заявки на включение объектов в мировое наследие ЮНЕСКО.

Последние успехи Украины в сотрудничестве с ЮНЕСКО связаны с решениями о включении в культурные объекты мирового наследия 2 объектов: древнего города Херсонес Таврический и деревянных церквей Карпатского региона Украины и Польши аж ... в 2013 году?!

Сейчас же Украина в целом представлена в ЮНЕСКО 7 объектами: 6-культурных и 1-природной. Здесь не анализируем объекты нематериального наследия ЮНЕСКО.

Что не так в гуманитарной политике Украины, что мы уже 8 лет вне результативным сотрудничеством с ЮНЕСКО.

Во-первых, отсутствие ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работы соответствующих институтов местной и государственной власти, когда с приходом нового руководителя все начинается с чистого листа.

Когда я пишу профессиональной работы, имею в виду тот печальный факт, что в Министерстве культуры и в соответствующих управлениях культуры от Киева до областных центров известных и авторитетных специалистов в сфере защиты историко-архитектурного наследия или профессиональных реставраторов со свечой Диогена не найдешь? Здесь сейчас орудуют слуги застройной мафии или малообразованные пиарщики. Например, напомню, что» прохфессионалы " из Управления культуры Киева выделили миллионы гривен для включения Крещатика в объекты мирового наследия ЮНЕСКО. Для информации: уникальные историко-архитектурные объекты Крещатика 19-начала 20 века были разрушены спецподразделениями Сталина в 1941 году. Сейчас здесь остались памятники Сталинского и Ахметовского ампира и заведения для туристов из дружественных арабских стран.

Более того, специальность реставратор была ликвидирована образовательными рехформаторами Правительства Яценюка.

Итак, отбором и продвижением украинских див к объектам мирового наследия ЮНЕСКО должны заниматься специалисты на постоянной основе, а не временные чиновники или застройщики.

Нужно также восстановить подготовку реставраторов в высших учебных заведениях, в первую очередь в КНУСА.

И самое главное, без долгосрочной стратегии гуманитарной политики и понимания властями миссии Украины в мире такая работа будет иметь хаотичный и мало результативный характер.

П. С. напомню, что почти 20-летняя деятельность команды «7 Чудес Украины», которую я возглавляю, и которая защищает и пропагандирует наши культурные и природные чудеса, отсняла 50 фильмов, выпустила десятки тысяч брошюр, дисков, социальной рекламы без бюджетных средств, пока не заинтересовала власть!