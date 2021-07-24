Как сообщает Центр информации УПЦ, княгиня Ольга вошла в историю как создатель государственной и культурной жизни в Киевской Руси.

Ольга прославилась далеко за пределами своей страны мудростью и железным характером. Личностные качества помогли ей более двадцати лет успешно управлять крупнейшим государством Европы. Об этом пишет znaj.ua.

Святая в 903 году стала супругой Киевского князя Игоря. После его убийства восставшим племенем древлян в 945 году, Ольга взяла на себя руководство державой при трехлетнем сыне Святославе.

В 954 году Ольга посетила Царьград, где ее с почетом принял император Константин VII Багрянородный. Она была поражена величием и красотой храмов древнего Константинополя.

Ольга приняла таинство крещения, которое над ней совершил патриарх Феофилакт, а восприемником был сам император.

По возвращении на Русь она начинает строить первые храмы.

Святая княгиня умерла в 969 году. Со временем ее останки были перенесены святым равноапостольным князем Владимиром в Десятинную церковь в Киеве.

По преданию, в саркофаге, в котором находились мощи святой, было окошко. Когда кто-нибудь приходил к гробнице с верой – оно само собой открывалось и было видно тело блаженной княгини, которое светилось подобно солнцу. Многие люди получали исцеления от различных болезней. Мощи были скрыты под развалинами храма после нашествия татар на Киев в 1240 году.

Согласно преданию, они были вновь открыты святителем Петром Могилой в XVII веке, но уже к XVIII веку были окончательно утеряны.

В 1547 году великую княгиню причислили к лику равноапостольных святых.

Святую Ольгу почитают как покровительницу вдов, а также новообращенных в вере.