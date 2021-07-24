Старшие инспекторы Госэкоинспекции Полесского округа отобрали пробы грунта на месте разлива розового вещества вблизи села Колоденка Ровенской области.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает Знай.

"Специалисты инструментально-лабораторного контроля ДЭИ исследуют почву на содержание аммония солевого, фосфора, серы подвижной, тяжелых металлов (меди, цинка, свинца и других). Результаты экспертизы будут известны за неделю (именно столько времени ведет себя исследование)»,- отметил Андрей Малеванный.

Лужи с розовой водой, facebook.com/MNS.GOV.UA

Также стало известно происхождение вещества. Согласно результатам исследования, проведенного ГСЧС, это препарат для борьбы с вредителями «Префект», сертифицированный в Украине. Кроме этого, специалисты ГСЧС осуществили обследование воздуха, содержания опасных веществ не обнаружили.

"Общая площадь загрязнения сейчас составляет 635,8 м2. Участки, на которых обнаружен разлив, арендуются ООО «Акрис АГРО». Госэкоинспекция направила заявление в Национальную полицию Украины относительно признаков уголовного нарушения по статье 239 Уголовного кодекса (загрязнение и порча земель)»,- добавил Андрей Малеванный.